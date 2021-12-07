Лукашенко передал привет Вучичу

Александр Лукашенко встретился сегодня с почетным консулом Белоруссии в Белграде, председателем группы дружбы с Беларусью в парламенте Сербии Драгомиром Каричем.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лукашенко высоко оценил работу сербской компании Dana Holdings, которой владеет Карич с братом и которая активно строит в Белоруссии.

«Я очень рад, что вы приземлились в Беларуси, нашли свое место, работаете. В Беларуси вас очень хорошо знают. Мне кажется, что самая известная строительная компания – это ваша. Даже наши компании менее известны. Она распиарена, раскручена, да и качественно строит. Я всегда восхищался югославскими строителями. И вот вам удалось то качество поднять на более высокий уровень. И комфорт, и качество, и ответственность – все это присутствует у вас», – сказал Лукашенко.

Он попросил передать самые теплые пожелания президенту Сербии Александру Вучичу.

«Мы как были надежными друзьями, так и будем и для нашего брата Вучича, и для сербского народа. Это наш народ. Беларусь полна решимости, насколько это возможно, его поддерживать. И мы чувствуем со стороны Сербии эту поддержку. Главное сейчас – выстоять, чтобы нас на колени не поставили. Вы прошли тяжелый путь. Мы это видели, когда сыпались на голову бомбы, ломали, бомбили Белград», – сказал Лукашенко.

Он рассказал, что в ходе встреч с президентом РФ Владимиром Путиным они часто обсуждают ситуацию на Балканах.

«А на Балканах у нас кто – Сербия. Всегда точкой опоры для славянства была на Балканах. Она и сегодня есть. Очень часто мы обсуждаем проблемы, которые у вас существуют, и настроены на очень хорошее сотрудничество», – сказал Лукашенко.

Строительная и инвестиционная компания Dana Holdings сербских братьев Каричей возведет в Минске к 2030 году четыре миллиона квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости и готова участвовать в застройке городов-спутников Минска.

Изюминкой комплекса должен стать Международный финансовый центр. Он будет ориентирован на широкое использование IT-технологий в финансовой сфере и создается при поддержке Международного финансового центра Дубая.