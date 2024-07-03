Лукашенко показал ядерные ракеты и группу БПЛА «Герань-2» на военном параде в Минске

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Ударные дроны «Герань-2», выкрашенные с учетом опыта СВО в черный цвет, были сегодня продемонстрированы на параде в Минске, посвященном Дню независимости.

Дроны были представлены как новая разработка Белоруссии и дополнительно промаркрованы названием «Кочевник», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кочевник… Белорусские товарищи умеют в сарказм», – пркомментировал в своем тг-канале политолог Семен Уралов.

В 2023 году сообщалось, что Белоруссия может начать производить иранские беспилотники «Шахед». Иранские инженеры посетили Гомельский радиозавод, их сопровождали представители российского ФСБ и белорусского КГБ.

Сегодня в параде помимо белорусских военных приняли участие парадные расчеты военнослужащих из России, Азербайджана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. На трибунах присутствовали спикер Госдумы РФ, а также представители компартий Украины, Чехии, Словакии, Италии, Испании и Португалии.

Также Россия предоставила для парада в Минске танки Танк Т‑34. Свое мастерство в белорусском небе продемонстрировали российские летчики.

В едином строю прошли белорусские «Полонезы» и российские «Искандеры» с нанесенными на борта символами радиоактивной опасности, танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «БелГрад» и «Ураган», зенитные ракетные комплексы С-300 ПС и С-400 «Триумф», а также множество других видов техники.

По окончании парада в Минске прошел совет министров обороны стран СНГ. Представителя Армении на нем не было, потому что премьер-министр Никол Пашинян публично обиделся на президента Белоруссии Александра Лукашенко за посещение Нагорного Карабаха.

«Кто мешает Армении послать своих военных в Минск праздновать день независимости Белоруссии – освобождения Минска от фашистской оккупации? Могли послать, как Россия. Не послали. А Азербайджан послал, как Россия. Так имеет ли право Армения обижаться на Белоруссию после этого? Нет», – написал политолог Сергей Марков.