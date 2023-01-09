Лукашенко пожелал «кого-то пристегнуть» к Союзному государству

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Судьба России и Белоруссии – быть вместе и привлекать к себе новых союзников.

Об этом сегодня на встрече с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«К кому мы тут сегодня пристегнемся? К кому Беларусь и Россия могут пристегнуться? Наша судьба – идти вдвоем, и чтобы к нам кто-то пристегивался», – сказал Лукашенко.

Он предложил интенсифицировать работу по созданию совместного медиа-холдинга, который, по его мнению, должен заработать уже в первой половине года.

«Когда-то мы обсуждали вопрос создания совместного медиа-холдинга. Я понимаю, пресс-секретари Беларуси и России от этой работы почему-то отошли, оставив ее на рассмотрение вам в одиночку (хотя в одиночку такие вопросы не делаются). Я еще раз напоминаю: наше общее решение, президентов России и Беларуси, – создать хороший, добротный, мощный, обязательно современный. В противном случае будем тратить деньги, а толку не будет. Я не сторонник пристегивать к чему-то, передавать кому-то. Нам надо самостоятельный, соответствующий духу времени холдинг», – сказал Лукашенко.

Он также выступил против сокращения отраслевых программ Союзного государства, в основу которых должен быть заложен принцип импортозамещения.