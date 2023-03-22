Лукашенко пригрозил Европе «настоящим ураном»

Елена Острякова.  
22.03.2023 16:20
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Россия поставит в Белоруссию ядерное оружие в случае, если Британия осуществит поставку на Украину боеприпасов с обедненным ураном.

Об этом сегодня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения мемориала в Хатыни, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия поставит в Белоруссию ядерное оружие в случае, если Британия осуществит поставку на Украину...

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«Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном. Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. От безумства надо немножко отходить в сторону», – сказал Лукашенко.

Он также предостерег стороны от эскалации конфликта на Украине и призвал к мироному урегулированию.

«Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, ответ будет страшным. Для всей планеты уроком будет. У России не только обедненный уран. Вы это прекрасно знаете. Я думаю, что в этой войне тренд на эскалацию и начинать не надо. Надо двигаться к мирному урегулированию. Россия и Китай с этим согласны. Бог есть», – сказал Лукашенко.

P.S.: В украинских СМИ и блогосфере уже разгоняется информация о том, что боеприпасы с обедненным ураном уже применялись ВСУ на фронте – ими якобы уже уничтожено несколько единиц российской бронетехники.

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