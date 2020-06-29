Лукашенко пригрозил стратегическому союзнику

29.06.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусское телевидение опубликовало видеозапись «закрытой» части встречи президента страны Александра Лукашенко с активом Минской области в городе Солигорске.

Съемка осуществлялась профессионально, якобы личным оператором президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лукашенко начал с того, что обрисовал общую ситуацию в мире, как он ее понимает. С нескрываемым восторгом он говорил о «новом мощном государстве» Китае, где «все делают независимо», «ворвались» в космос и «встали вровень с США».

Китайского лидера Си Дзин Пина он назвал своим другом, президента США Дональда Трампа – «очень уважаемым», которому Лукашенко «очень симпатизирует по некоторым вопросам». Президент РФ Владимир Путин не удостоился никакого эпитета, но Батька дал понять, что он с ним «на ты».

Кроме того, Лукашенко подверг критике Евросоюз, который Белоруссии «напакостил много». Президент не скрывает, что воспользовался обострением отношений России и Украины в 2014-м году.

«Они вводили против нас санкции, выстроили забор на восточной границе в Польше, не хотели с нами разговаривать… Времена прошли, они поняли свою ошибку, появился повод (в том числе война в Украине и нормандский формат в Минске) для того, чтобы наладить с нами отношения. Почему мы с ними должны ссориться? Мы стали с ними налаживать отношения потихонечку, не ложась под них. Извините – по-народному», – сказал Лукашенко.

Белорусский президент заявил, что «зажат между молотом и наковальней, двумя гигантами: с одной стороны Россия, с другой – Евросоюз, и «котел», который нас постоянно подогревает с юга – воюющая Украина».

Но при этом он полагает, что положение России еще хуже, и она зависит от расположения Белоруссии.

«Россия оказалась втянутой во все войны и конфликты, появились очень серьезные внутренние проблемы, серьезное падение цен на углеводороды, так же, как у нас проявилась у них политическая пандемия – обнуление, новая конституция. Единственный союзник, который остался у России, – Беларусь», – сказал Лукашенко.

Он рассказал, как снисходительно и высокомерно ведет переговоры с российским президентом.

«Я часто Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять, я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь. Потому что начался процесс выдавливания России с очень маржинальных рынков Евросоюза и Украины. Это высокодоходные рынки. Так что, они против нас будут воевать? Мы же у России вторые покупатели газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти», – сказал Лукашенко.

Он уверен, что Россия не хочет «потерять Беларусь экономически, а больше политически, потому что это сильнейший удар по внутренней политике России».

«Если раньше Россия имела маневр на западном направлении: Украина, Прибалтика, – то сейчас этого нет. Латвия, Литва и Эстония считают Россию злейшим врагом. Они в НАТО, поляки в НАТО. Украина еще хуже – идет война. У России осталось единственное окно, чтобы сотрудничать с Европой», – резюмировал Лукашенко.

Белорусский президент понимает, что ведет опасную игру и может похоронить свою страну «под обломками империй» в случае неверного шага.

«С одной стороны, это наша выгода и счастье, а с другой – мы сейчас на разломе, на разрыве. Нас рвут в Евросоюзе, на нас обратили внимание американцы. И Россия – она в страшном сне не может представить, что нет у них больше этого союзника. В этом плане я понимаю руководство России.

Я им всегда говорю: вы добром должны Беларусь к себе звать. Когда искрить очень начинает на переговорах в широком кругу, я говорю: мы выстоим. Мы в землянках подыхали, но не подохли, мы и сейчас выдержим. Но с кем будете вы?» – пригрозил Лукашенко стратегическому союзнику.