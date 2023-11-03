Лукашенко рассказал, какой тайный замысел он реализовал за счёт России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался сегодня, что главной его целью было не построить атомную электростанцию, а освоить российские ядерные технологии.

Об этом он заявил при приемке АЭС в эксплуатацию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня замысел был, когда строили. Мне надо было из россиян вытащить компетенции. Я Путину сказал: станцию-то ты мне построишь, но мы должны вместе строить и научиться по максимуму (за исключением реакторов) всему, что можно. И надо Путина поблагодарить, он молодец, говорит: все, что белорусы могут, берите, делайте, вместе поедем за границу строить. Вот какая была большая цель. Они сделали великое дело для нас. Мы с ними теперь можем даже не 50 на 50, а 75 на 25 строить», – сказал Лукашенко.

Он рад тому, что Запад отключил Россию и Белоруссию от своих технологий.

«Но, слава Богу, что отключили. Я в начале этого отключения сказал Путину: ребята, успокойтесь. Нам немножко времени надо, и мы все это освоим сами. И чипы эти шмипы, и электронику. Все освоим. И к этому идет», – добавил Лукашенко.