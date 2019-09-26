Лукашенко рассказал, о чем его спрашивал «Саша Турчинов»

26.09.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что сразу после начала конфликта на Донбассе, он был активно вовлечен в переговоры как Россией, так и Евросоюзом.

Об этом он заявил сегодня на встрече с украинскими журналистами в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я был вовлечен в разговоры по поводу этого конфликта как с одной стороны… Путин мне всегда, когда я задавал неприятные вопросы, объяснял и отвечал не только по поводу Крыма, но и в большей степени Донецка. Точно так, может, прежде всего, я был вовлечен в обсуждение этой проблемы европейцами, хоть они меня на дух не воспринимали и диктатором, если помните, называли», – сказал Лукашенко.

Он уверен, что европейцы разговаривали с ним по просьбе украинской стороны.

«Вопрос: что будем делать. Я говорю: не знаю, зачем вы это у меня спрашиваете, я привык, что если спрашивают, это должно иметь значение. Я так подумал уже потом, может, украинцы были насторожены и через поляков и Евросоюз пытались мне задать вопрос, какую мы займем позицию. А потом я услышал от Порошенко Петра и Саши Турчинова один и тот же вопрос. Они утверждали, что с территории Беларуси Украина будет атакована, то есть на два фронта придется воевать. Это был такой зондаж. Я был категорически против. Мы заняли абсолютно миролюбивую позицию», – сказал Лукашенко.

Видимо вскоре настороженность украинского руководства в отношении Белоруссии прошли и оно начало вести с Лукашенко задушевные разговоры.

«Я часто Петра Порошенко упрекал: слушай, война идет на твоей земле. Можно сколько угодно обвинять Россию, но это твоя война. Все будут в стороне, ты должен решать эту проблему. Излагал свою позицию: людям нужны действия, которые принесут желаемый мир и результаты для вашей родины. Но это не только позиция Петра Порошенко была, но и давление со стороны заинтересованных, чтобы в Украине было горячо. Я это расценивал как использование Украины для давления на Россию», – сказал Лукашенко.

По его словам, российскую сторону он тоже отчитывал.

«Я говорю: вы сделали подарок НАТО и Америке. Они сейчас влияют на Украину больше, чем Россия и Китай», – сказал Лукашенко.