Лукашенко решил дать бой константинопольскому патриархату

25.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Запад предпринимает попытки расколоть Белорусскую Православную церковь по украинскому сценарию.

Об этом сегодня при посещении Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них – это попытка сломать православие в Беларуси. Проверенным путем идут – объявление автокефалии. Письма пошли в Константинополь, к нашему патриарху, да и тут мы уже видим этот разворот. Чтобы мы, не дай Бог, скажу по-народному, не проспали этот момент. Мы должны сделать все, чтобы главное наше достоинство – конфессиональный мир – сохранить в Беларуси», – сказал Лукашенко.

По его словам, была попытка вянуть церковь в Беломайдан в прошлом году.

«К сожалению, и храмы были подключены к этому. Была попытка подключить почти все католические, и многие поддались на это. И у нас среди православных были определенные шатания, с которыми на сегодняшний день и владыка, и православная церковь справились. Это того стоит, успокаиваться нельзя», – сказал Лукашенко.

Православный публицист Михаил Тюренков считает, что Лукашенко «начинает прозревать и осознавать, что “наши западные партнёры” борются не с ним лично и его властью, но с Русской Церковью, являющейся частью Церкви Христовой и основой исторической России».

«Принципиально важно и то, что белорусский президент неоднократно повторил “наш Патриарх”, говоря о Предстоятеле Русской Православной Церкви, а также упомянул термин “автокефалия”. И также упомянутый Лукашенко Константинопольский патриархат уже сделал шаг в белорусском направлении, в 2018 году заявив о том, что земли Западной Руси (в т. ч. современной Белоруссии) якобы являются “канонической территорией” Фанара», – написал Тюренков в своем телеграм-канале.

По его информации, в течение последних месяцев в Белорусском экзархате уже началась серьёзная “чистка кадров”, увольнений «русофобствующих сторонников автокефализации и белорусизации богослужений».