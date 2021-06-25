25.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Церковь
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Лукашенко решил дать бой константинопольскому патриархату

Новости УкраиныЗапад предпринимает попытки расколоть Белорусскую Православную церковь по украинскому сценарию. Об этом сегодня при...

Запад предпринимает попытки расколоть Белорусскую Православную церковь по украинскому сценарию.

Об этом сегодня при посещении Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них – это попытка сломать православие в Беларуси. Проверенным путем идут – объявление автокефалии. Письма пошли в Константинополь, к нашему патриарху, да и тут мы уже видим этот разворот. Чтобы мы, не дай Бог, скажу по-народному, не проспали этот момент. Мы должны сделать все, чтобы главное наше достоинство – конфессиональный мир – сохранить в Беларуси», – сказал Лукашенко.

По его словам, была попытка вянуть церковь в Беломайдан в прошлом году.

«К сожалению, и храмы были подключены к этому. Была попытка подключить почти все католические, и многие поддались на это. И у нас среди православных были определенные шатания, с которыми на сегодняшний день и владыка, и православная церковь справились. Это того стоит, успокаиваться нельзя», – сказал Лукашенко.

Православный публицист Михаил Тюренков считает, что Лукашенко «начинает прозревать и осознавать, что “наши западные партнёры” борются не с ним лично и его властью, но с Русской Церковью, являющейся частью Церкви Христовой и основой исторической России».

«Принципиально важно и то, что белорусский президент неоднократно повторил “наш Патриарх”, говоря о Предстоятеле Русской Православной Церкви, а также упомянул термин “автокефалия”. И также упомянутый Лукашенко Константинопольский патриархат уже сделал шаг в белорусском направлении, в 2018 году заявив о том, что земли Западной Руси (в т. ч. современной Белоруссии) якобы являются “канонической территорией” Фанара», – написал Тюренков в своем телеграм-канале.



По его информации, в течение последних месяцев в Белорусском экзархате уже началась серьёзная “чистка кадров”, увольнений «русофобствующих сторонников автокефализации и белорусизации богослужений».

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