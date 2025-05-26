Лукашенко собрался отказываться от российского газа, который «избаловал белорусов»

Елена Острякова.  
26.05.2025 21:59
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Газ, Дзен, Общество, Политика, Россия


Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился наладить производство пеллет из опилок, чтобы топить ими вместо газа.

Об этом он заявил при посещении молочно-товарного комплекса «Лясковичи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился наладить производство пеллет из опилок, чтобы топить ими вместо...

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«Мы используем газ и нефтепродукты, а нам надо свое. Причем, это отходы. Их надо переработать – и где только можно отапливать помещения», – сказал Лукашенко.

Он напомнил, что до введения санкций белорусские пеллеты скупала Европа.

«Сейчас они одуревшие, выстрелив себе в ногу, это не покупают. Имеют огромную цену по электроэнергии, по газу. Они очухаются – и придут к нам. Но почему мы этого не делаем? Потому что вы избалованные дешевыми нефтепродуктами и газом.

Нет, нам надо это развивать, потому что у наших детей дешевого газа может не быть. Нам непросто дается договориться с Россией», – высказался Лукашенко.

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