Лукашенко собрался отказываться от российского газа, который «избаловал белорусов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился наладить производство пеллет из опилок, чтобы топить ими вместо газа.

Об этом он заявил при посещении молочно-товарного комплекса «Лясковичи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы используем газ и нефтепродукты, а нам надо свое. Причем, это отходы. Их надо переработать – и где только можно отапливать помещения», – сказал Лукашенко.

Он напомнил, что до введения санкций белорусские пеллеты скупала Европа.

«Сейчас они одуревшие, выстрелив себе в ногу, это не покупают. Имеют огромную цену по электроэнергии, по газу. Они очухаются – и придут к нам. Но почему мы этого не делаем? Потому что вы избалованные дешевыми нефтепродуктами и газом.

Нет, нам надо это развивать, потому что у наших детей дешевого газа может не быть. Нам непросто дается договориться с Россией», – высказался Лукашенко.