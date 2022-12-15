Лукашенко согласен платить спортсменам только за мировые рекорды

15.12.2022  22:15 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 90
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спорт


Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусские спортсмены не отрабатывают тех зарплат, которые получают.

Об этом он заявил сегодня на совещании с министром спорта и туризма Сергем Ковальчуком, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусские спортсмены не отрабатывают тех зарплат, которые получают....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Вы же ко мне пришли за заработными платами и поощрением для спортсменов. Слушайте, это надо тайно где-то в темном углу проводить подобные совещания, чтобы люди не услышали. Потому что они не только вам, и мне голову снимут. Они спросят: “Ты за что им деньги платишь?!” Они же пешком ходят на площадке в футболе, в хоккее или в коньках, каких-то других видах спорта – конькобежном спорте, шорт-треке. Они не только пешком ходят – они хромают там», – сказал Лукашенко.

Он поставил задачу – успешно выступить на предстоящих в 2023 году Играх стран СНГ.

«Если вы еще провалите и вторые Игры, я вам скажу откровенно, тогда вам делать в спорте нечего. Если вы говорите, что надо спортсменов поддерживать, я согласен. Надо заплатить за хорошие высокие результаты. Пожалуйста! Сколько? Но сначала дайте эти результаты. Нужна правительственная программа зарплат и прочих коврижек за достижения соответствующих результатов. Но только тех, кто показывает мирового уровня результаты. Что за проблема сравнить бег на стометровке с лучшим результатом на чемпионате мира и то, что ты показываешь. Это должно быть критерием – высокий результат на уровне первого, второго, третьего места. Соответствующие льготы, дотации и прочее», – заключил Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть