Лукашенко согласен платить спортсменам только за мировые рекорды

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусские спортсмены не отрабатывают тех зарплат, которые получают.

Об этом он заявил сегодня на совещании с министром спорта и туризма Сергем Ковальчуком, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы же ко мне пришли за заработными платами и поощрением для спортсменов. Слушайте, это надо тайно где-то в темном углу проводить подобные совещания, чтобы люди не услышали. Потому что они не только вам, и мне голову снимут. Они спросят: “Ты за что им деньги платишь?!” Они же пешком ходят на площадке в футболе, в хоккее или в коньках, каких-то других видах спорта – конькобежном спорте, шорт-треке. Они не только пешком ходят – они хромают там», – сказал Лукашенко.

Он поставил задачу – успешно выступить на предстоящих в 2023 году Играх стран СНГ.

«Если вы еще провалите и вторые Игры, я вам скажу откровенно, тогда вам делать в спорте нечего. Если вы говорите, что надо спортсменов поддерживать, я согласен. Надо заплатить за хорошие высокие результаты. Пожалуйста! Сколько? Но сначала дайте эти результаты. Нужна правительственная программа зарплат и прочих коврижек за достижения соответствующих результатов. Но только тех, кто показывает мирового уровня результаты. Что за проблема сравнить бег на стометровке с лучшим результатом на чемпионате мира и то, что ты показываешь. Это должно быть критерием – высокий результат на уровне первого, второго, третьего места. Соответствующие льготы, дотации и прочее», – заключил Лукашенко.