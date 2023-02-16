Лукашенко: США держат Володю за руки-ноги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил США в затягивании конфликта на Украине.

Об этом он сегодня заявил иностранным журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотите мира в Украине? Давайте завтра начнем говорить о мире. И пушки перестанут стрелять. Но вы же этого не хотите. Вы сегодня виновники эскалации. Сегодня гибнут люди. Давайте это остановим. Все сейчас для этого есть.

Нет, вы этого не хотите. Европа к этому готова. Она знает, что может быть. Американцы не хотят. Наклонили Европу, поставили ее в позу и делают с ней все, что хотят», – сказал Лукашенко.

По его мнению, Запад не позволяет президенту Украины Владимиру Зеленскому начать мирные переговоры с Россией.

«Вы держите Володю Зеленского за руки-ноги и не пускаете его за стол переговоров. Это мое убеждение, и было много фактов, которые об этом говорят. Значит, вы хотите войны?

Слышите, американцы? Мы хотим мира. Дайте команду Зеленскому и сами сядьте за стол переговоров с Путиным, а я рядом сяду. Очнитесь вы! Только США нужна эта бойня. Только им. Европе не нужна.

Потому что, если будет эскалация, Европе будет жарко. Европейцы это понимают, даже англичане это понимают. Тем более украинцы», – сказал Лукашенко.