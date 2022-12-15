Лукашенко: «У спортсмена флаг из сердца не вырвешь»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласен отпустить белорусских спортсменов на Олимпиаду, даже если они там будут выступать без национальной символики.

Об этом он заявил сегодня на совещании с министром спорта и туризма Сергем Ковальчуком, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что без символики (без флага, без гимна и прочего), – это плохо. Но это не катастрофа. У настоящего спортсмена (не тех, которые у вас бежали, и пусть бегут туда, они как здесь бежали, так и там бегут) из сердца флаг и гимн не вырвешь. Оно в сердце должно быть, если это настоящий спортсмен. Если он прыгает, бегает и играет, он должен понимать, что он играет, прежде всего, для людей. Не только для себя – для людей, для своей семьи, примером для детей, а потом уже зарплата и прочие ковриги», – сказал Лукашенко.

Он также призвал не возвращать спортсменов, сбежавших из страны после Беломайдана 2020 года.

«Они никогда там не покажут результата, они там люди второго сорта», – сказал Лукашенко.