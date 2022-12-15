Лукашенко: «У спортсмена флаг из сердца не вырвешь»

15.12.2022  21:56 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 97
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Произвол, Россия, Санкции, Скандал, Спорт


Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласен отпустить белорусских спортсменов на Олимпиаду, даже если они там будут выступать без национальной символики.

Об этом он заявил сегодня на совещании с министром спорта и туризма Сергем Ковальчуком, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласен отпустить белорусских спортсменов на Олимпиаду, даже если они там...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«То, что без символики (без флага, без гимна и прочего), – это плохо. Но это не катастрофа. У настоящего спортсмена (не тех, которые у вас бежали, и пусть бегут туда, они как здесь бежали, так и там бегут) из сердца флаг и гимн не вырвешь. Оно в сердце должно быть, если это настоящий спортсмен. Если он прыгает, бегает и играет, он должен понимать, что он играет, прежде всего, для людей. Не только для себя – для людей, для своей семьи, примером для детей, а потом уже зарплата и прочие ковриги», – сказал Лукашенко.

Он также призвал не возвращать спортсменов, сбежавших из страны после Беломайдана 2020 года.

«Они никогда там не покажут результата, они там люди второго сорта», – сказал Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть