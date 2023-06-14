Лукашенко удивился, что Россия научилась воевать

Украина потеряла до 150 тысяч человек в ходе своего контрнаступления.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью Ольге Скабеевой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конрнаступ 4-5 числа начался. Вы даже не заметили. Мы это наблюдаем, видим, что там происходит. Так вот за это время украинцев погибло что-то под 40 тысяч. И больше 100 не вернутся, ранены. Почти 120-150 (кто посчитает?) тысяч. «Бредли» горят, «Леопарды» горят, как и наши советских времен танки», – сказал Лукашенко.

Его удивило, что российская армия научилась воевать.

«Но что удивительно: россияне научились воевать. Как они сейчас воюют! Контрнаступление, идет кулак: 350 танков, люди идет тысячами. Ему же надо продвинуться и продемонстрировать это. И они не доходят даже до переднего края российского. Россия научилась воевать. Это обычная технология. Оборонные рубежи, дальше, как военный человек говорю, минные заграждения, секреты сидят с ПТУРСами и поражают прямой наводкой эту бронетехнику.

Там была каша: до 50 танков за один бой, более 120 БМП. Это была первая попытка контрнаступа. С цифрами я могу ошибиться, но примерно столько было – с воздуха сняли. Россия, я тут нас не разделяю: мы медленно запрягаем, но потом быстро едем. Россия мобилизовалась. Она наконец-то научилась воевать и по всем правилам воюет», – сказал Лукашенко.