Лукашенко выдал «черную метку» Трампу

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек победу на предстоящих выборах Дональду Трампу, что является дурным знаком для кандидата в американские президенты.

Разговор о выборах в США зашел у Лукашенко на встрече с работниками ОАО «Парохонское», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вон уже Трамп что о Зеленском говорит: торгаш, ездит, просит денег, потом их разворовывают. Так Трамп говорит. А если он президентом станет, а это вероятнее всего. Что он будет Украине помогать? У него в Америке проблем хватает», – сказал Лукашенко.

Все прошлые прогнозы белорусского президента по поводу выборов в других странах оказывались неверными.

В 2018 году Лукашенко уверенно предсказывал победу бывшему президенту Украины Петру Порошенко, несмотря на то, что все опросы показывали, что преимущество у Владимира Зеленского.

В 2020 году белорусский лидер публично заявлял, что у его молдавского коллеги Игоря Додона есть все шансы переизбраться на второй срок, однако победила Майя Санду.

Перед прошлыми президентскими выборами в США Лукашенко шутил, что вмешивается в них тем, что отправляет подарок Трампу, за которого болеет. Однако президентом стал Байден.