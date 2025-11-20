Лукашенко – Зеленскому: И тебя уберут
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что его никто в мире не может упрекнуть в том, что он «потакает жуликам», а утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского – упрекнут.
Об этом он заявил сегодня на совещании в своей администрации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вы видите, что происходит в Украине. Как будто в Украине не было никогда коррупции, и там не воровали больше, чем вся страна. В последнее время – 100 млн долларов. Трамп говорит, что 300 млрд только они дали Украине. Что такое 100 млн в 300 млрд? Ничего. Но главное же не в том, что кто-то там украл эти 100 млн. Важно, что вскрыта система, начиная от первого руководителя», – сказал Лукашенко.
Он уверен, что Зеленский будет отстранен от должности западными кураторами.
«Но и это даже в украинском круговороте не главное. Главное, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за океана начинают дергать. Им и раньше управляли, а сейчас – тем более. Этого убери, этого. Убирает. Но уберут же и тебя», – сказал Лукашенко.
