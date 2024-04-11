Лукашенко ждет западные войска на своей границе с Украиной

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Белоруссии не нужна санитарная зона на границе с Украиной.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня в Кремле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Белоруссии я пока не вижу необходимости в такой зоне. Мы там очень серьезно работаем. А что касается санитарной зоны Украиной с Россией, ее надо еще создать. Это же непростые вопросы», – сказал Лукашенко.

Он считает, что проблема создания санитарной зоны на границе России и Украины будет зависеть от Запада, который постоянно эскалирует ситуацию.

«Думаю, многое будет зависеть не только от воюющих стран, но и от западных государств. Там проблемы серьезные у Украины. Они уже это признают. Не хотелось бы, чтобы Запад продолжал эту эскалацию на Украине. А эскалация — это поставка оружия, боеприпасов. Сейчас они начали поговаривать уже о переброске своих военных в Украину. Скорее всего, на границу Белоруссии. Ждем, пусть перебрасывают», – сказал Лукашенко.