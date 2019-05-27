Львов отметился очередным нацистским шабашем

27.05.2019, Львов, Владимир Гладков

26 мая во Львове националисты провели торжественный марш по случаю «дня героев», в ходе которого почтили память ОУН УПА, участников АТО и «небесной сотни».

Об этом сообщает «Gazeta.ua», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику Степану Бандере и прочим «борцам за свободу Украины».

После этого торжественное шествие отправилась к памятнику Тарасу Шевченко.

На марш вышли представители националистических и волонтерских организаций, ветераны ОУН УПА, участники Майдана и АТО.

Также националисты привели на шествие детей – лицеистов, школьников и студентов.

На мероприятии также отметилась депутат Верховной рады Оксана Юринец, отметившая, что каждому украинцу нужно брать пример с погибших националистов.

«Никогда без борьбы не будет победы. В единстве наша сила, благосостояние и победа! Вместе с теми героями – мертвыми, живыми и нерождёнными, нам творить Украину ежедневно. Героем надо быть в своих поступках на своей ниве. С гордо поднятой головой, что ты украинец», – сказала она.

По маршруту движения колонны активисты возложили цветы к памятным доскам Евгения Коновальца и Романа Шухевича.

Завершило мероприятие выступление оркестра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.