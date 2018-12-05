Львов переходит на русский – галичане недовольны

05.12.2018, Полтава, Галина Шершнева

Беженцы с Донбасса заразили Львов болезнью, которой более вся Украина. Об этом сегодня в эфире Полтавского ТВ заявил львовский телеведущий Остап Дроздов.

«К сожалению, Львов заразился многими инфекциями, которыми болеет вся страна. Он не сумел себя сохранить здоровым. Желая быть со всей страной, он припал к больному организму и проиграл. К нам приехало много носителей другой ментальности. Я имею в виду переселенцев. Они изменили ландшафт гуманитарного Львова. Сейчас ты идешь по площади Рынок и слышишь больше русского языка», – сказал Дроздов.

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Он обрушился с обвинениями на переселенцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«Это люди, которые не хотят принять правила той среды, которая их приняла. Надо им сказать, что они не будут больше собой. Собой они могут оставаться в своих советских лугансках. Вы приехали на Западную Украину, где украинский язык гегемонный. Пожалуйста, включите мозги и относитесь к этому с уважением. Я не хочу, чтобы мои дети «чтокали» и «какали» в песочнице с вашими детьми, которых вы воспитываете русскоязычными», – сказал Дроздов.

Он полагает, Львов существенно отличается от остальной Украины.

«Збруч – это речка, которая делит Евразию и Европу. Львов я причисляю к европейской цивилизации, а Украину – к евразийской, в которой намешано востока. Восток – это большевицкий мир, который они называют Русским миром. Поэтому у нас вечная тема: заразит ли собой европейская Западная Украина евразийскую покусанную совком остальную Украину. Львов старается быть заразным», – сказал Дроздов.