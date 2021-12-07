Львов требует от Зеленского переименовать Россию в Московию

07.12.2021  17:31 (Мск), Львов,
Тарас Стрельцов.  
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Галичина, Д.Б., Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Президенту Украины Зеленскому и Верховной раде нужно срочно рассмотреть вопрос о переименовании РФ в Московию и озаботиться маркировкой российских товаров на полках украинских магазинов.

Об этом говорили депутаты в ходе заседания Львовского облсовета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президенту Украины Зеленскому и Верховной раде нужно срочно рассмотреть вопрос о переименовании РФ в...

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«Фундаментальное обращение к президенту Украины и Верховной раде Украины о восстановлении исторической справедливости и переименовании Российской Федерации в Московию», – объявил депутат «Самопомощи» Роман Кизыма.

Присутствующие поддержали инициативу.

«Мудро. Решение принято», – огласила спикер областной рады.

Далее депутаты озаботились тем, что на восьмой год «войны» с РФ пора маркировать российские товары большими буквами и флагом «агрессора». Как и предыдущая инициатива, обращение получило поддержку.

«Прошу внести в блок обращений обращение к президенту Украины, Кабинету министров Украины, Верховной раде Украины об особенном маркировании товаров, импортированных из РФ, и обязательном указании страны происхождения на ценниках в сфере розничной торговле», – предложила депутат Татьяна Письменна.

«Речь идёт о том, что на 8-й год войны у нас и далее распространяются российские товары, и в рознице их немало. При этом на самом товаре это нечитабельно. Если на ценнике будет большими буквами или флагом страны-агрессора, человек будет иметь возможность выбирать, покупать этот товар или нет», – объясняла депутат.

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