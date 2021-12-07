Львов требует от Зеленского переименовать Россию в Московию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Президенту Украины Зеленскому и Верховной раде нужно срочно рассмотреть вопрос о переименовании РФ в Московию и озаботиться маркировкой российских товаров на полках украинских магазинов.

Об этом говорили депутаты в ходе заседания Львовского облсовета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Фундаментальное обращение к президенту Украины и Верховной раде Украины о восстановлении исторической справедливости и переименовании Российской Федерации в Московию», – объявил депутат «Самопомощи» Роман Кизыма.

Присутствующие поддержали инициативу.

«Мудро. Решение принято», – огласила спикер областной рады.

Далее депутаты озаботились тем, что на восьмой год «войны» с РФ пора маркировать российские товары большими буквами и флагом «агрессора». Как и предыдущая инициатива, обращение получило поддержку.

«Прошу внести в блок обращений обращение к президенту Украины, Кабинету министров Украины, Верховной раде Украины об особенном маркировании товаров, импортированных из РФ, и обязательном указании страны происхождения на ценниках в сфере розничной торговле», – предложила депутат Татьяна Письменна.

«Речь идёт о том, что на 8-й год войны у нас и далее распространяются российские товары, и в рознице их немало. При этом на самом товаре это нечитабельно. Если на ценнике будет большими буквами или флагом страны-агрессора, человек будет иметь возможность выбирать, покупать этот товар или нет», – объясняла депутат.