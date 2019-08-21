Львовщина ненавидит Крым, потому что больше всех ему завидует

21.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Даже постепенно трезвеющие украинцы продолжают слепо верить в то, что все проблемы Украины из-за «агрессии» России, а если бы вернули Крым – зажили бы лучше прежнего.

Вместе с тем, дай им такую же возможность, как Крыму, – сразу бы запели “Калинку-малинку”.

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Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» заявил директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже те люди, которые признают на Украине, да, их становится всё больше и больше, которые признают, что да, государство разваливается, да, экономика уничтожена, да, социум практически атомизирован. Они говорят: «Ну, это всё результат российской агрессии. Вот если бы Россия на нас не напала, тогда у нас бы вообще всё было бы хорошо, и мы процветали. Вы уйдите и верните Крым – и вы увидите, как через 2 года мы процветём», – рассказал он.

«Так Крым же за сколько десятилетий в составе Украины, вообще-то, не получил ничего, по результатам чего население и откочевало в Россию с чувством глубокого удовлетворения», – заметил ведущий радиостанции.

В ответ эксперт подчеркнул, что даже бандеровская Львовщина, если бы ей, как и другим регионам, дали бы возможность отделиться, перекрасилась бы и вошла в состав России.

«Понимаете, там бы и население Львовской области, если бы им представилась такая счастливая возможность, откочевала бы в Россию с чувством глубокого удовлетворения, и послезавтра бы забыло, что они бандеровцы.

Потому что ещё каких-то 30 лет назад они поголовно были коммунистами. Там членов партии на один квадратный метр было больше, чем по всей остальной Украине. И та же самая Фарион, которая сейчас главная бандеровка, которую спрашивают: «Так вы же были коммунисткой». Она говорит: «Так а что я должна была делать, когда я карьеру строила?»

Так что здесь-то, как раз, любой бы регион откочевал совершенно спокойно, если бы представилась такая возможность. Они Крым и ненавидят, потому что у тех получилось, а у них нет. Они думали попасть в Европу, а выяснилось, что в Европу попал Крым вместо них», – добавил Ищенко.