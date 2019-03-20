Львовские нацики атаковали Россию

20.03.2019, Львов, Максим Карпенко

Львовские националисты устроили пикет консульства России во Львове, расклеили листовки с надписями о Крыме и нарисовали желто-голубой флаг на заборе диппредставительства.

Об этом говорится в сюжете телеканала ZIK, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам одного из участников акции, таким образом они показали свою храбрость, несмотря даже на то, что из консульства к ним никто не вышел, а полиция не вмешалась.

«Такие акции проводятся для того, чтобы украинцы подтягивались, и агрессор боялся нас. Потому что агрессор не отступит так. Мы должны показать, что мы одна целая страна и не покажем слабость. Мы рисуем даже там, где нам запрещают – это все равно должно быть. Мы рисуем свой флаг, нам это позволено, это наша страна», – заявил один из участников акции Тарас Вербовский.