10.06.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Галичина, Политика, социальные протесты, Сюжет дня, Украина
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Львовские шахтеры взбунтовались и заблокировали границу

Львовские шахтеры перекрыли трассы на Польшу в знак протеста против невыплаты зарплаты и упадка угольной отрасли.

Об этом сообщает киевская интернет-газета «Страна».

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«10 июня с утра около двухсот человек перекрыли дороги, ведущие к международному пункту пропуска «Рава-Русская» на Львовщине. Люди ходят туда-сюда с шахтерскими флагами по пешеходному переходу и пропускают только общественный транспорт и машины, в которых находятся дети», – пишет издание.

Также шахтеры угрожают поехать в Киев и пикетировать дома премьера Владимира Гройсмана и министра энергетики Игоря Насалика.

«Все шахты ГП «Львовуголь» остановились. Нам отступать некуда! Будем бороться до последнего! Дайте деньги на зарплаты шахтерам и развитие шахт», – цитирует издание лозунги львовских шахтеров.

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