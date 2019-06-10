Львовские шахтеры взбунтовались и заблокировали границу

10.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Львовские шахтеры перекрыли трассы на Польшу в знак протеста против невыплаты зарплаты и упадка угольной отрасли.

Об этом сообщает киевская интернет-газета «Страна».

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«10 июня с утра около двухсот человек перекрыли дороги, ведущие к международному пункту пропуска «Рава-Русская» на Львовщине. Люди ходят туда-сюда с шахтерскими флагами по пешеходному переходу и пропускают только общественный транспорт и машины, в которых находятся дети», – пишет издание.

Также шахтеры угрожают поехать в Киев и пикетировать дома премьера Владимира Гройсмана и министра энергетики Игоря Насалика.

«Все шахты ГП «Львовуголь» остановились. Нам отступать некуда! Будем бороться до последнего! Дайте деньги на зарплаты шахтерам и развитие шахт», – цитирует издание лозунги львовских шахтеров.