Львовские таксисты обнаружили «руку Москвы»

10.09.2020, Киев, Игорь Петров

Российский сервис заказа такси от компании «Яндекс» продолжает работать на Украине под брендом Uber, в том числе во Львове.

Об этом рассказал в программе «Стенка на стенку» львовского канала Zaxid.net председатель Ассоциации свободных профсоюзов автотранспортников Украины Андрей Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нет Uber, у нас есть Uberlin-Украина. Это российская компания, которая практически поглощена «Яндексом». Там 64% имеет с 2017 года «Яндекс» и только 34% Uber. Они («Яндекс» и Uberlin) работают на одной платформе, платформе «Яндекса».

Там, где выгодно, говорится, что это автомобили «Яндекса», там, где выгодно – они показывают, что это автомобили Uber.

Наше государство никаких налогов… и мы не имеем абсолютно никакого механизма влияния», – сказал Андрей Корчинский.