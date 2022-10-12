Львовский боевик прозрел: «Запад использует нас как полигон»

Украина стала полигоном испытания западного оружия, которое даже не всегда бесплатно передается ей.

Об этом в эфире местного телеканала НТА заявил львовский боевик из 125-й бригады терробороны Андрей Гнатуш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению боевика, Запад воюет руками украинцев и за счет их жизней, чтобы измотать Россию и ее экономику.

«У меня есть ответ, почему не закрыли (небо). Потому что им выгодно мотать жилы из России ценой украинских людей. Им выгодно, чтобы российский бизнес терял контракты, терял экономическую историю, влияние на мировой арене. Чтобы они заходили на эти ниши. Если бы это было быстро, условно, тогда бы они не выпадали из бизнеса. Миром правят деньги, и они свои считают, и уничтожается наша инфраструктура, умирают наши люди, дешевеет наша недвижимость, дешевеет наша земля. У меня есть вопросы, что дается нам для обороны страны, а что нам продается. Мы стали полигоном испытания военной техники мира. Это война технологий, дронов и артиллерий. Поражение от стрелкового оружия сейчас 7% из всего, что попадают наши военнослужащие в госпитали. Это сравнимо с Первой мировой к поражению в штыковом бою», – заявил Гнатуш.