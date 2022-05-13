Львовский нацист сравнил беженцев Юго-Востока с африканцами и арабами

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Новости Украины

Эмигранты из восточной и центрально-восточной Украины будут только поганить образ украинства в Европе и демонстрировать «онкологию тотальной русификации».

Об этом в своём видеоблоге заявил пропагандирующий русофобию львовский журналист и нацист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Почему «образ украинства» не поганят, например, заробитчане из Галичины, нацист не пояснил.

«Хочу предложить термин «пятая волна украинской эмиграции». Эта пятая волна – это как раз те 5 миллионов, из которых 3-3,5 миллиона – там и останется. Это, собственно, военная эмиграция. Она очень специфическая, потому что, как правило, это восточная и центрально-восточная по регионам Украина. Это москворота, это эмиграция из части «каких разниц», это эмиграция страха, это эмиграция побега, безысходности. Но это эмиграция, которая в перспективе будет искажать у европейцев или тех стран, где они оказались, образ украинства. Потому что навряд ли украинство можно считать по «штокальным» и «какальным» нашим соотечественникам, которые, безусловно, пережили большую беду – потерю жилья или имущества. Но европейцы будут по ним оценивать украинство в нынешнем состоянии. Это очень неприглядная портретистика, очень обманчивая. Она будет показывать весь ужас, все масштабы, всю онкологию тотальной русификации ХХ-го века», – сокрушался Дроздов.

Он продолжил поливать грязью соотечественников, покинувших Украину.

«Я просто констатирую факт, что эта наша пятая, военная эмиграция является нехорошей. Ценностно непривлекательная для европейца. Конечно, это эмиграция жертв, но это эмиграция тех жертв, для которых ценности не стоят слишком многого. Поэтому пятая волна эмиграции породит относительно привязанных к Украине людей, которые порождают феномен суперэмиграции. Термином «суперэмиграция» расценивается такое жизненное кредо, жизненное задание – вытянуть всех своих, это просто цель всей жизни. Этой суперэмиграцией всегда страдают бедные народы – африканские народы, арабские народы», – уверял русофоб.