Львовский русофоб: Чем дольше война, тем дальше «перемога»

Чем дольше длится конфликт на Украине, тем меньше становится для Киева хороших сценариев выхода из войны.

Об этом в эфире «NTA» заявил скандальный львовский журналист и русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё дипломатическое, внешнее поведение украинского руководства лично я для себя трактую как неадекватное. Потому что как ни крути, мы и дальше видим старые инертные нарративы 2022 года, которые в 2024 году не то что не ложатся в действительность, они идут с ней вразрез. И любые возложения на разные саммиты могли бы иметь место только тогда, когда всё-таки от Украины хотя бы неофициально проговаривать варианты прекращения войны. Тема прекращения войны – это тема 2024 года», – сказал Дроздов.

«Потому что, и я обосновываю свою мысль на всей аналитике, которая публикуется на Западе, чем дольше длится война, тем меньше каких-либо хороших сценариев существует в принципе. Чем дольше длится война, тем меньше вообще нужно употреблять в лексиконе слово «победа». Потому что победа если и будет – то только пиррова, то есть такая, которая уже никому не будет нужна, или которая будет несопоставима с масштабом и катастрофичностью разрушений, или её не будет вообще», – предупредил русофоб.