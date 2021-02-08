Львовский русофоб: «Подбросим дров в костер войны пророссийских сил»

08.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские националисты должны воспользоваться конфликтом между правящей партией «Слуга народа» и оппозиционной ОПЗЖ, вызванной закрытием оппозиционных телеканалов.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил одиозный львовский журналист пропагандист Остап Дроздов, известный свое патологической русофобией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По словам Дроздова, националистам на руку, когда между собой воюют две «пророссийские» силы.

«Я с большим наслаждением констатирую, что топор войны вырыт. У нас друг друга назвали врагами две политические силы, которые для всего украинства являются врагами. Иначе говоря, мы наблюдаем грызню и игру на взаимоуничтожение двух врагов.

Им нужно пожелать удачи и хорошего аппетита, потому что мы, украинцы, и украинство как таковое абсолютно заинтересованы, чтобы те два бегемота, эти два гегемона, как ОПЗЖ и «Слуга народа», а это одного электорального поля ягоды, обе пророссийские, малороссийские – одна более сильно выражена, вторая лайтовее, но мы абсолютно должны быть заинтересованы в том, чтобы они пережрали себя, выпили из себя кровь.

Мы должны им подбрасывать еще дрова, чтобы этот костер войны между ними как можно более ярко горел, и наше дело как всегда, дело третих, воспользоваться грызней первых двух. Я бы говорил, что на это надо направить все усилия и очень радоваться, пусть они грызутся, это нас абсолютно устраивает. Когда враги взаимоуничтожаются, им нужно только поаплодировать», – заявил Дроздов.

Напомним, ранее один из лидеров ОПЗЖ назвал «Слуг народа» фашистами и пригрозил импичментом президенту.