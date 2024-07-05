Львовский русофоб с прискорбием объявил о конце мировой изоляции России

Тарас Стрельцов.  
05.07.2024 08:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина за два года привыкла к условиям абсолютного игнорирования интересов России, однако мир изменился, и дальнейшее отрицание действительности будет для Киева самоубийственным. Об этом в эфире телеканала NTA заявил скандально известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он обратил внимание на то, что в то время, как венгерский премьер Орбан говорил в Киеве о прекращении огня, глава МИД Венгрии Сийярто проводил телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Украина за два года привыкла к условиям абсолютного игнорирования интересов России, однако мир изменился,...

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«[Это говорит] о том, что эти линейные взаимоотношения Украина – Запад перерастают в треугольник. В этих раскладах Россия будет фигурировать. Если мы два года жили в условиях абсолютного игнорирования, изоляции России, аборта её изо всех нарративов и моделей, то теперь говорится, что следующий «саммит мира» (потому что тот, что был провален) будет проходить с участием России. Этот треугольник остроугольный, очень неприятный для Украины, потому что в линейных отношениях с цивилизацией, безусловно, нам комфортно. Но в эту геометрию входит и третья вершина», – сказал Дроздов.

«Любые формы контакта по нашей войне уже без России не мыслятся. И это мы уже слышим и от Америки, и от основных мировых лидеров после «саммита мира». Будет смена геометрии. И нам к этому не то, что надо быть готовым, мы должны брать в этом участие, потому что такая страусиная позиция, что нам ничего не подходит, а мы здесь такие прям… она даже самоубийственная», – страдал русофоб.

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