Львовский телеведущий: Скоро обложат матом всё украинское

11.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Режим Владимира Зеленского недостаточно упорно искореняет всё русское – президент-комик был бы рад вообще не заниматься этим, если бы не давление украинских патриотов, которые не позволяют популяризировать «Аншлаг» и «Иронию судьбы».

К такому выводу в эфире телеканала НТА пришел львовский телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они все говорят откровенно, и за это их надо поблагодарить, что они не камуфлируются, – они абсолютно откровенно говорят, чем они будут нафаршировывать нашу страну. Тотальным пофигизмом, тотальным «какая разница», тотальной амнезией, тотальным забвением, тотально лишением национальной памяти, тотальным неуважением всего того, что является украинским.

Потому что оно им уже вот тут сидит, вы понимаете? Они, если бы могли, если бы им дать волю, они бы русским матом обложили всё украинское, потому что вот тут оно сидит.

Они и дальше «Ирония судьбы», Регина Дубовицкая, «Аншлаг», Евгений Петросян – это их такая природная, прекрасная среда дерьма, что они с него уже и не хотят выходить на свежий воздух, неспособны оценить, что есть свежий украинский, современный воздух», – заявил Дроздов.