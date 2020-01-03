Львовский журналист призвал к расколу и отделению от Малороссии

03.01.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Одиозный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов после новогодней речи президента Украины Владимира Зеленского впал в уныния и затребовал раскола страны.

Об этом он написал у себя в «Facebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Прежде всего, львовский журналист назвал президента «концентрированной отрыжкой советской эпохи» и убожеством, а также поблагодарил его за смелость и вызывающую открытость быть собой, «то есть Масштабным Никем».

«Внутренний враг пошел в открытую рукопашную. И это гораздо лучше, чем если бы он прятался за сакральные вещи, типа гимна государства, его флага, его атрибутики. Я более чем доволен новогодней речью 42-летнего организма, который открыто назвал сам себя врагом украинства. Оно явилось во всей своей красе. Игра окончена. Маски сожжены», – написал Дроздов.

«В итоговом своем эфире я прогнозировал, что ключевым словом 2020 будет слово «идентичность». Кто я? От ответа на этот вопрос зависит поле битвы внутри страны между теми, кому не все равно, и теми, кому «какая разница». Кто я? Не прошло и нескольких дней, как в новогоднюю ночь зеленый человечек спросил у целой страны то же. Товарищ Винегрет, он же главнокомандующий воюющей страны, сделал чистосердечное признание, кто он. Никто.

Просто-напросто никто. Человек без идентичности. Ни национальной, ни мировоззренческой, ни исторической – никакой. Субстанция без ценностных координат, зато с четко выраженным желудочно-желудочным трактом. Просто «челавек». Без корней и без вектора. Ломоть салями. Кусочек «сельодочки», которой до фени название улицы, где стоит ее бочка с маринадом», – добавил галичанин.

И это, по мнению Дроздова, «прекрасно».

«Новогодняя ночь должна активизировать мощный процесс под названием «Мне не все равно». Движение «Мне не все равно» – это прямое порождение новогодней речи «сельодки». Лучшего подарка своей стране ждать и не следовало. Пастор Малороссийства открыто продемонстрировал свою тактику и технологию: настойчиво лепить воедино зерно и солому, бриллиант и дерьмо, лучших людей этой страны с худшими. Расчет более чем очевиден. Плюс умножается на минус – на выходе получаем устойчивый ноль. Зеленскому нужна нулевая страна. Страна нулей…

Страна равнодушного, стоящего населения, которое наконец набралось храбрости сказать вслух, что его раздражают непрерывные требования «сознательного меньшинства». Они устали. Они просто хотят жевать. Они тоже люди. У них тоже две ноги, две руки. Перемешать плевелы и пшеницу – основное задачи зелёнки. Значит, всем сознанием надо делать наоборот. От них надо отколоться.

Не отколовшись от Прихожан Зелёной Церкви вареных колбас, есть риск оказаться в их морозильной камере», – рассуждал Дроздов.

«Раскол – это красивое, хорошее слово. Раскалывают скорлупу, чтобы добраться до зерна. Раскалывают сухие поленья на костер. Раскалывают ледяные глыбы, которые только внешне кажутся огромными. Раскалывают стан врага, чтобы его победить. Раскол – это положительное действие с устранения сложной препятствия. Вполне продуктивное, творческое слово. Перестанем его бояться. Наоборот: чем дольше мы братаемся с зелёными баранами внутри общества, тем быстрее гангрена малороссийства перебрасывается на здоровые сегменты», – отметил пропагандист.

По его мнению, в новогоднюю ночь Украине чётко показали, чем власть будет «фаршировать страну».

«Тотальным пофигизмом. Тотальным низложением всех ценностных ориентиров. Тотальным пренебрежением к памяти. Тотальной амнезией. Тотальным капитулянства. Тотальным бытом. Тотальным «без разницы». Тотальным молчанием аквариумных рыбок с правом голоса. Тотальным блеянием овец, которых регулярно кормят. Тотальным совком с 8 марта и 9 мая…

Это будет их желанная страна, где генералиссимус Сталин делит одинаково уважение с УПА-шником Шухевичем; где их дедушка мороз пойдет в хоровод со Святым Николаем; где сочельник займет место «Святвечира», а Регина Дубовицкая с десантом московских юмористов делит прайм-тайм с итогами года от добровольцев и волонтеров. Всем найдется место в этой стране промосковской летаргии. Горох с капустой. Все в кучу. Все уравнены. Срачка пердячка», – понесло Дроздова.

В то же время досталось от львовского журналиста и «украинствующим».

«…это – полномасштабный внутренний фронт. И он проигрышный для украинства, поскольку оно не выдвигает качественной альтернативы. Оно до сих пор носится с Рошен (идиоты !!!). Оно никак не способно понять, что внутри страны запущены такие стремительные процессы демонтажа государственности, оглянуться не успеешь, как за год вокруг вторая Белоруссия. Оно так сосредоточено на глорификации передовой, что не замечает, как в тылу тупорылые сограждане усиленными темпами строят свою собственную страну А-Мне-Все-Равно», – критиковал Дроздов «побратимов».

«Лично я готов через год, 31 декабря 2020 года, на всех экранах Малороссии увидеть улыбающийся 43-летний организм с очень похожей речью. О доме, равно общем для палача и жертвы, для насильников и изнасилованных. Большой знак «равно» ложится на мою страну. Две тяжелые, неподъемные плиты. Друг на друга. Вызов брошен. Перчатка брошена. Объявлена ​​общенациональная перекличка на предмет сознания.

Не вижу смысла обманывать себя. Все очень просто. Если большинство населения активно откликнется на призыв своего президента строить Украину без Украины, Украина советских людей, Украине при России – то я восприму это как сознательный выбор народа в пользу стойла.

И тогда начинается другая история. История противостояния всему русскому (от языка до Регины Дубовицкой). История с нуля, с минуса. История хладнокровного понимания, в насколько ё#нутой стране тебя угораздило жить. История гражданского мужества, упорства и выдержки. История украинского человека среди дремучих зелебобиков. История «мне не всё равно». Каждый день, на каждом месте, на уровне вытянутой руки», – подытожил Дроздов.