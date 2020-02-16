Львовское ТВ обозвало Зеленского «головастиком», которым вертит Путин

16.02.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Президент РФ Владимир Путин после каждого обмена пленными с Украиной может тут же наловить себе «новых сенцовых», и процесс начинает идти по кругу. Обмены нужно прекратить, поскольку помпезные церемонии встреч самолетов служат лишь пиару «головастика» – Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил одиозный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо останавливать обмен пленными. Наверное, это звучит ужасно… Чем больше ты делаешь добра, возвращая таких, как Сенцов, таких, как моряки, таких, как крымские татары, таких искренних украинцев, которые искренне заслужили быть со своими семьями, чем больше ты их возвращаешь, тем больше Путин будет делать новых Сенцовых. И этому нет конца и края. Это – геометрическая прогрессия, которая множит саму себя», – заявил Дроздов.

«Потому, собственно, этот замкнутый круг – это тема лишь государственных деятелей. Всякие головастики, которые хотят хорошо выглядеть в глазах народа, которые хотят встречать эти самолёты с пленными, хотят их обнимать, хотят на этом пиариться – им не понять, что иногда честнее и стратегичнее будет приостановить этот процесс.

Чем больше ты обмениваешь пленных, тем больше у тебя пленных в будущем. Освободил 300 – Раша в Крыму переарестует 600. Это замкнутый круг, с этим надо что-то делать, а для этого надо быть государственным деятелем, а не неандертальцем», – добавил галичанин.