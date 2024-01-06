Львовское ТВ: Поляки, готовьтесь к мобилизации!

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Если блокада украинских фур на границе с Польшей в комплексе со снижением западной поддержки Киева приведёт к поражению Украины, то пусть поляки знают, что следующим воевать придётся им.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила глава комитета по иностранным делам Верховной рады прошлого созыва Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня удивляет, почему ЕС и стратегический партнер Украины США, глядя уже более полутора месяцев, как продолжается блокада, не говорят своё жёсткое слово. Я не верю, что в демократической стране, когда такая блокада, нет средств для того, чтобы это решить. На фоне снижения поддержки Украине эта блокада – такое какое-то ощущение, что с разных сторон пытаются нас сдавить, а может, мы начнём сдаваться и так далее. Польскому обществу надо объяснить: сегодня Украина истекает кровью, если Украина проиграет, и вы приложитесь через свою блокаду, потому что мы не получим вовремя вооружение, гуманитарную помощь, сколько погибло людей, то готовьтесь уже к мобилизации», – стращала Гопко.