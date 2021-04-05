Львову тоже не спастись: Канада советует своим авиакомпаниям облетать Украину

05.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Министерство транспорта Канады рекомендует канадским авиакомпаниям соблюдать осторожность при полетах над Украиной из-за повышенной военной активности.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Не рекомендуется летать в воздушном пространстве восточной части Украины и Крыма поскольку ситуация с безопасностью в стране «нестабильна».

В предупреждении министерства говорится о «потенциальном риске от повышенной военной активности и специального противовоздушного вооружения на Крымском полуострове, а также угроза, связанная с просчетами и недопониманием».

Эксплуатантам и владельцам воздушных судов, зарегистрированных в Канаде, рекомендуется не входить в районы полётной информации Симферополя (UKFV) и Днепропетровска (UKDV) и проявлять особую осторожность в районах полётной информации Киева (UKBV), Одессы (UKOV) и Львова (UKLV).

Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров считает, что это свидетельствует о том, что Украина может стать зоной военного конфликта.

«Министерство транспорта Канады предупредило свои авиакомпании об опасности полетов над Украиной из-за повышенной военной угрозы. Причем, осторожность рекомендуют проявлять рейсам не только на Одессу, но и на Киев и Львов. Такие предупреждения еще раз утверждают во мнении, что государства решили развязать конфликт военной авантюрой, причем, полномасштабной, до самых западных границ.

Политики плетут интриги, зарабатывая грязные деньги, наглухо завязывают ситуацию в тугой узел неразрешимых противоречий, а потом рубят его по живому мясу «серых шинелей» и гражданского населения, прикрываясь какими-то надчеловеческими государственными интересами», – пишет политик.