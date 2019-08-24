24.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Галичина, Львов, Украина
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Львовяне привели детей «дякувать» за войну

Во Львове в День независимости местные жители, а также бывшие и действующие боевики «АТО» провели так называемый «марш непокоренных», который стартовал от Лычаковского кладбища и проследовал к Гарнизонному храму.

В ходе шествия, которое освещали «Львовский портал» и «Варианты Львов», митингующие зашли навестить раненых ВСУшников в львовском Военно-медицинском клиническом центре Западного региона, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По дороге в госпиталь колонна несла украинские и бандеровские флаги, а также транспаранты с надписями «Спасибо защитникам Украины!», «Жертвы майдана вопят: Не предай свою независимость».

Кроме того, люди выкрикивала националистические лозунги «Слава Украине – героям слава» и «Слава нации – смерть врагам».

Также митингующие пели матерную песню, в которой фигурировал президент РФ Владимир Путин. Подходя к клинике, толпа хлопала в ладоши и кричали: «Благодарим».

Поприветствовать искалеченных и раненых боевиков организаторы акции привели детей сада №180.

Одна из дошкольниц в ходе речи со словами благодарности выкрикнула лозунг ОУН «Слава Украине!» под одобрительный гул и аплодисменты толпы.

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