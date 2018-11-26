Ляшко довел Турчинова до истерики

26.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Скандалист Олег Ляшко в Верховной Раде потребовал от секретаря Совбеза Александра Турчинова пояснить сомнительные пункты указа президента Петра Порошенко о введении военного положения на Украине.

Ляшко указал, что депутаты до сих пор не видели нового текста указа, где Порошенко сокращает срок действия военного положения до 30 дней, а также оставляет неизменной дату президентских выборов.

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«У меня вопрос, где тот указ, покажите мне новый указ президента!» – сказал Ляшко.

«В указе президента останавливается конституционные права граждан – статья 53 – «каждый имеет право на образование». Каким образом лишение украинцев права на образование поможет освобождению Украины от российской оккупации?» – добавил Ляшко.

В ответ Турчинов заверил, что срок военного положения действительно сокращен до 30 дней, а законодательство во время военного положения позволяет закрывать работу не только учреждений образования, но и предприятий в случае необходимости.

«Для нас принципиально возобновить территориальную целостность Украины – и Донбасс, и Крым. Залог нашей победы – единство. А то, что демонстрирует этот парламент – позор!» – перешел на повышенные тона Турчинов, после чего покинул трибуну.