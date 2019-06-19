19.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Мнение, Политика, Украина
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Ляшко вспомнил о том, что он мужчина

Президент Украины Владимир Зеленский “поступил не по-мужски” когда соблюдая дипломатический протокол сделал вид, что не замечает плохого состояния Ангелы Меркель на встрече с ней.

С такой критикой в адрес президента в эфире принадлежащего соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку телеканала NEWSONE выступил Олег Ляшко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, защитники Зеленского будут рассказывать, что дипломатический протокол не предусматривает помощи. Но когда на твоих глазах женщине становится плохо, ты должен помочь. Когда я буду стоять рядом с Меркель или с кем угодно, то она всегда может рассчитывать на мою твердую руку и дружестенное плечо. А стоять и делать вид, что ты ничего не видишь когда женщине плохо – не по мужски», – уверяет Ляшко.

Отметим, это не первая попытка со стороны Ляшко доказать собственную мужественность. Так, несколько лет назад главный радикал даже женился, чтобы опровергнуть слухи о собственной нетрадиционной ориентации.

Напомним, согласно последним соцопросам партия Ляшко набирает 2 % голосов и не проходит в следующий состав парламента. Также украинские СМИ и блогеры вскрыли изменения в финансировании Ляшкл- прежний спонсор  олигарх Ринат Ахметов отказался давать ему деньги, а новым споносором Радикальной партии стал Петр Порошенко, с чем и связана радикализация оппозиционной риторики Ляшко в адрес президента.

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