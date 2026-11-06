«Любая страна капитулирует задолго до такого уровня потерь» – Зеленский обрёк Украину
СВО закончилась уже три года назад поражением Украины.
Об этом ведущий российский специалист по прогностике Сергей Переслегин заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С моей точки зрения, российско-украинская война, она же СВО, закончилась в 2023 году. В этот момент было решено, кто выиграл, а кто проиграл. Вернее, стало понятно, что Украина ее проиграла и выиграть не может ни при каких обстоятельствах.
То, что происходит теперь, вызывает у меня полное непонимание, потому что, с точки зрения стратегии, такого просто не бывает.
Германия во Второй мировой войне потеряла 9% населения. Потери Украины приблизились к двум третям. Такого просто не бывает. Любая страна капитулирует задолго до такого уровня потерь», – сказал Переслегин.
Он считает, что с 2024 года для России началась новая отечественная война.
«Мы воюем не с Украиной, а с объединенной Европой. На наше счастье, при нейтралитете США. Европа – воюющая сторона, но мы пытаемся делать вид, что это не так, хотя иногда дроны на их территорию падают, но в меньшем количестве, чем должны были бы.
Европейцы так много поставили на поражение России, что сейчас им просто не отыграть назад», – сказал Переслегин.
При этом уверен, что начать всерьез воевать с Россией Европа не может, потому что «революцию в военном деле они пропустили, и готовиться к новой войне им нечем».
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