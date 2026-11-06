СВО закончилась уже три года назад поражением Украины.

Об этом ведущий российский специалист по прогностике Сергей Переслегин заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С моей точки зрения, российско-украинская война, она же СВО, закончилась в 2023 году. В этот момент было решено, кто выиграл, а кто проиграл. Вернее, стало понятно, что Украина ее проиграла и выиграть не может ни при каких обстоятельствах.

То, что происходит теперь, вызывает у меня полное непонимание, потому что, с точки зрения стратегии, такого просто не бывает.

Германия во Второй мировой войне потеряла 9% населения. Потери Украины приблизились к двум третям. Такого просто не бывает. Любая страна капитулирует задолго до такого уровня потерь», – сказал Переслегин.