Любой новый майдан на Украине не выгоден России – Новичков

Пророссийские силы могут прийти на Украине к власти только вооруженным путем, чтобы в дальнейшем такая Украина стала частью Российской Федерации. Любой Майдан приведет к власти националистические силы, с разной степенью антироссийской позиции.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал депутат Госдумы Николай Новичков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меньше всего надо смотреть, что у них там, и действовать по своему сценарию. На самом деле, предположим, что завтра произойдёт Майдан или переворот на Украине, и это будет на какую-то пользу России? Конечно, нет. Предположить, что придут какие-то пророссийские силы, наверное, есть такая вероятность. Но мне почему-то кажется, что она не очень высокая. Да, понятно, что это будут какие-то радикалы, а какие – я не знаю, «Правый сектор» или кто там еще из тех, кто формально проиграл Зеленскому во время президентской и парламентской кампаний», – отметил он.

«Национализм украинский никуда не делся, и хоть сейчас он носит государственный статус, он не перестал быть идеей. То есть сейчас он стал реальной политикой, и большинство лиц, которые принимают решения на Украине, они вообще, как бы не националисты по своим убеждениям. Они как бы вот просто как есть дураки, извиняюсь за не парламентский язык. Люди, оказавшиеся в ситуации, когда они не могут по-другому поступить, по большому счёту. Многие из окружения Зеленского об этом прямо говорят, что если нам народ скажет капитулировать, мы капитулируем. Вспомним интервью одного из его советников. Поэтому – тут думать, что вот что-то будет и поменяется – пусть меняется. Нам то что? Наша задача освободить наши территории, наши города и решить свои задачи. И, собственно, если при этом украинское государство в нынешнем виде прекратит существование, значит будет украинское государство либо в составе России, либо в союзнических отношениях с Россией», – подчеркнул Новичков.

По его мнению, любой политический исход на Украине в нынешних условиях, в нынешней политической системе таков, что пророссийским это государство не будет.

«То есть так устроена система, что украинское государство может быть либо активно антироссийским, либо пассивно антироссийским. Поэтому установление пророссийской власти на Украине, уж извините за прямоту, возможно только вооружённым путём, только в результате специальной военной операции. Конечно, оно должно сопровождаться формированием украинских батальонов, которые сражаются за Россию. И очень странно, что мы этого не видим в массовом порядке. То есть – это должна быть отдельная работа, чтобы были вчерашние солдаты ВСУ, которые сражаются за новую Украину, пророссийскую Украину. Поэтому – там наше счастье и наш успех», – заключил Новичков.