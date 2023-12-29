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Помните, как в «Любовь и голуби»: «Фигура первая — лирическая», «Фигура вторя — печальная». У нас будет так же.

Итак, «Лирическая».

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Не только лишь все знают, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный защитил докторскую диссертацию в области права и получил научное звание доктора философии.

Тема диссертации и ее аннотация являются государственной тайной по части обороны, безопасности и поддержания правопорядка, поэтому доступ к документу ограничен.

Согласно ключевым словам в диссертации, исследование охватывает темы дисциплины — служебной и военной, а также «морально-психологического обеспечения, боевого иммунитета и военной юстиции» (нет, меня это не смущает, ибо не способный связать двух слов мэр Одессы Труханов и подавно защищал диссертацию о виктимном поведении жертв насилия; братья Кличко тоже вроде защищали).

В общем, ныне Залужный — еще и аспирант кафедры административного, гражданского и хозяйственного права и процесса академии Государственной пенитенциарной службы.

А теперь — часть «Печальная».

Защитил диссертацию наш пострел в Национальном университете «Одесская юридическая академия».

А кто у нас является президентом, а в прошлом ректором и основателем Юридической академии? Правильно — Сергей Кивалов. Человек, с именем которого возникает четкая ассоциация — Партия регионов. Соавтор языкового закона «Кивалова — Колесниченко», отмена которого, в том числе, привела к войне на Донбассе.

Он же знаменитый «пидрахуй», ретро звезда, глава ЦИК образца 2004 года, и если бы не его рвение в желании выслужиться и накрутить голоса за Януковича, которых и так было немало, то, может, страна и не вошла бы в стадию начала конца под названием «Оранжевая революция», за которой уже последовали дно за дном.

Только вот если оперировать понятиями нацистов, Кивалов — это такой «ватный Ад», «пророссийское кубло», «кремлевский рыг», цимес всего того, что они ненавидят. Тот же «Нацкорпус» на довоенных выборах, как никого другого, «мочил» именно Кивалова — и «на ножи» его грозили поднять, и с камерой следили за голосованием студентов юракадемии, которые вместо того, чтобы сидеть на карантине, то на одном участке за Кивалова голосовали, то «внезапно» на втором, а потом и на третьем — ну ностальгия у Сергея Васильевича по «триумфу»-2004 — он юрист (все равно что художник), он так видел.

Больше того, десять лет назад Владимир Путин вручил Кивалову медаль Пушкина «за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом».

Во время церемонии награждения, которая прошла в Кремле, Кивалов пообещал президенту РФ «сделать русский язык в Украине вторым государственным»…

Но что-то у Залужного не загорелись ладошки брать диссертацию у такой вражины (смотри совместное фото). Но дело даже в другом — как теперь быть с «государственной тайной», доступ к которой всем ограничен, а Кивалову с медалью от Путина, нет?..

Ох, предвкушаю уже этот вой патриотов. Впрочем, это уже будет «Фигура третья — разлучная». Подскажите Зеленскому.