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Группа специалистов из американского университета Стэнфорд во главе с бывшим послом в России Майклом Макфолом предлагает понизить ценовой потолок для российской нефти до 45 долларов за баррель и ввести вторичные санкции по отношению к компаниям, покупающим нефть выше ценового потолка.

Об этом французский нефтетрейдер Пьер Андюран, известный в России как любовник бывшей звезды «Дома-2» Виктории Бони, заявил пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему под видом президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Запад хочет повлиять на экспорт российской нефти, им придется давить на Индию больше, чем на Китай. Возможны вторичные санкции в отношении некоторых перерабатывающих заводов. Мы должны определить те страны, через которые товары реэкспортируются, и ввести вторичные санкции против них и компаний, которые не соблюдают эти правила. Есть много возможностей для ужесточения санкций», – сказал Андюран.

Он с горечью констатировал, что экспорт российской нефти на мировой рынок в прошлом году не уменьшился, несмотря на введенные Западом санкции. Только Индия закупила 2 млн баррелей.

При этом трейдер признает, что новые санкции могут привести к подорожанию нефти до 100 долларов за баррель, но надеется, что страны ОПЕК восполнят дефицит, который образуется после ухода российской нефти с мирового рынка.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает эти надежды пустыми.

«Если более мягкие санкции не сработали, с чего вы уверены, что более жесткие сработают. Приняли кучу санкций против российской нефтянки, а Россия продолжает зарабатывать. Деньги продолжают приходить в страну. Ни по одному пункту ничего не срабатывает. Надо что-то придумывать», – сказал Юшков в эфире «Шоу Вилл».