Люди с «оккупированных территорий» Украине не нужны – Карасев

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Более 100 тысяч покинувших Донбасс и Крым вернулись обратно, потому что их считали коллаборационистами на Украине.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конституция ФРГ считала немцев ГДР своими, привлекала, чтобы они приезжали. Как только ГДР начала сыпаться, открыла границы – пожалуйста, открыли приезжайте. Вы не чужие, не коллаборационисты, никакой сайт не заносил их ни в какие списки. А у нас если ты там живёшь – ты коллаборационист. Вы что, с ума сошли, куда человеку деваться. И 130 тысяч человек уехали туда обратно, потому что тут никто не нужен. Тут одни лозунги, люди эти никому не нужны», – возмутился Карасев.