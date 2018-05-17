17.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Люди в вышиванках разрешили пускать украинцев на органы. Исключение – для “ветеранов АТО”

Верховная Рада приняла лоббируемый министром здравоохранения и гражданкой США Уляной Супрцн скандальный закон № 2386а-1 о трансплантации анатомических материалов человеку. «За» проголосовали 255 народных депутатов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Интересно, что закон был принят в т.н. “день вышиванки” и большинство депутатов во главе со спикером Андреем Парубием во время голосования были одеты в вышитые этнические рубахи.

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Законопроект предусматривает, что каждый человек может согласиться или отказаться от посмертного донорства. Ответ «да» — это письменное заявление, отметка в паспорте или удостоверении водителя и внесения данных в Единую государственную информационную систему трансплантации.

«Запасной» вариант — это назвать доверенное лицо, которое после смерти человека обнародует его согласие или запрет на трансплантацию анатомических материалов.

Если человек никоим образом не выразил свою волю при жизни, будут опрашивать его родственников — супруга, детей, родителей, родных братьев и сестер.

Не будут использовать органы человека после его смерти, если он при жизни выступил против, или же не позволили его родственники.

Кроме того, запрещается использование анатомических материалов, если не у кого спросить разрешения; если против суд, правоохранители или судмедэксперт. Не могут быть донорами посмертно ветераны АТО и ООС; дети-сироты; признанные недееспособными; а также те, личность которых неустановлена.

Если человек даст согласие на посмертное донорство — кто об этом узнает?

Предполагается до 1 октября создать Единую государственную информационную систему трансплантации — а заодно и ответственный за нее орган (центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере предоставления медицинской помощи с применением трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией).