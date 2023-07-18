«Майдан покажется детской шалостью» – киевский общественник грозит Зе-власти гражданской войной

Вадим Москаленко .  
18.07.2023 16:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Конфликт, Кризис, Майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Если президент Украины Владимир Зеленский и его команда решат отменить президентские выборы 2024 года, уставший от такого руководства народ устроит гражданскую войну.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский общественник, глава «Союза защиты предпринимательства» Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если президент Украины Владимир Зеленский и его команда решат отменить президентские выборы 2024 года,...

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«Что касается выборов – я считаю, что они нужны. Потому что люди уже начали снимать розовые очки. Получили холодный душ, я думаю, что контрнаступлением все наелись, рассказами про «Две-три недели», ленд-лиз, и прочую фигню.

Люди начинают прозревать. И к тому моменту, когда начнутся выборы, люди прозреют ещё больше, и будут сделаны соответствующие выводы», – сказал Доротич.

«И очень важно, если менять власть, то мирным путём. Потому что назревает вооружённый конфликт, недовольство кипит. Даже среди нашего движения много людей, которые сейчас на востоке, члены их семей, и вообще небезразличные активные люди – и у них агрессия.

И эта агрессия выльется в страшное противостояние. Все эти митинги и майданы – детские забавы по сравнению с тем, что может быть. Лучше провести выборы мирным способом, разогнать эту шоблу кнопкодавов, и чтобы пришли другие люди, новая кровь», – призвал он.

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