Майданная шизофрения: «Я часть власти, которую ненавижу»

05.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Приближение выборов и растущая ненависть населения к проворовавшейся власти вынуждает бывших майданщиков искать все более изощренные способы откреститься от промахов режима.

Бедными и запуганными людьми намного проще управлять, чем с удовольствием и пользуется нынешний украинский режим, заявила в эфире телеканала «Наш» активная участница Евромайдана депутат Верховной Рады Ольга Богомолец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это называется «патерналистический путь управления страной». Чем беднее люди, тем ими проще управлять. Кинули тысячу гривен, человек взял и всё, открыл дорогу мошенникам на следующие годы. Или гречку дали, или какой-то пакет занесли. Когда люди бедные, они думают, как питаться. Государству значительно проще управлять во время войны в такой беде и бедности. Люди боятся, и люди хотят что-то получить», – рассказала Богомолец.

«Вы просто представить себе не можете, как я ненавижу эту власть. Как человек – я часть власти, которую ненавижу», – добавила политик.