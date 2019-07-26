Майданщики начали травлю детей президента Сербии

26.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Президент Сербии Александр Вучич и его семья подверглись травле в интернете. Больше всего досталось детям: сына Данилу грозились убить, а дочь Милицу – изнасиловать. Об этом глава государства сообщил в интервью телеканалу «Прва».

«Мою дочь Милицу назвали дефективной и угрожали ее изнасилованием», – сообщил Вучич.

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На вопрос, как отреагировала сама Милица на эти угрозы, президент ответил, что она сильный человек. При этом Вучич отметил, что не знает, что должен сказать своему ребенку, если ему пишут подобные угрозы и оскорбления.

Сербский лидер считает, что данная провокация исходит не от лиц, страдающих психиатрическими расстройствами, а от представителей оппозиции. Первая оскорбительная публикация с угрозами появилась под сообщением о спасении металлургического комбината в Смедерово, где были сохранены около пяти тысяч рабочих мест.

«Я видел комментарии, в которых говорили, что все эти оскорбления и угрозы пишут психопаты, но это не так! Здесь дело в политической ненависти!» – заявил Вучич.

По его мнению, публикация угроз в социальных сетях и под статьями в СМИ – не дело одиночки, работает группа, чьи оскорбительные комментарии получают одобрение соратников вождей оппозиционного «Союза за Сербию» – Драгана Джиласа, Вука Еремича и Бошко Обрадовича.

На защиту лидера страны и его семьи поднялись практически все представители политического истеблишмента.

«Народная партия Сербии» осудила травлю семьи президента, выступив с сообщением:

«Ненависть, распространяемая публично через СМИ и социальные сети некоторыми представителями оппозиционных партий против избранного президента Сербии, достигла в этих угрозах кульминации примитивизма. (…) Сейчас, когда Сербия нуждается в наибольшем национальном единстве и внутреннем согласии для защиты Косово и других важных национальных интересов в условиях огромного давления, которому мы подвергаемся как государство, некоторые представители оппозиции посредством своих публичных акций создали атмосферу, в которой открыто угрожают насилием и убийством членов семьи избранного президента».

Глава МИД Сербии Ивица Дачич также прокомментировал ситуацию: «Это не политическая борьба. Реакция на подобное ясна, и это арест», – сказал он.

А министр МВД Небойша Стефанович заявил: «Ясно, что политика Драгана Джиласа, Бошко Обрадовича и других оппозиционных лидеров в отношении Сербии сводится только к ненависти, направленной против Александра Вучича. Очевидно, что такая ненависть порождает призывы к насилию даже против детей президента Сербии и демонстрирует всю абсурдность отсутствия какой-либо политической идеи, и только их желание каким-либо образом прийти к власти, даже если это подразумевает неприкрытое насилие».

Сегодня появилось сообщение, что сотрудники Департамента МВД по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, арестовали некую А.А. 1970 г.р., жительницу города Шабац, по подозрению в том, что она отправляла угрозы детям президента Сербии Александра Вучича через социальную сеть Twitter.

Уже известно, что задержанная – сторонница оппозиционного «Содружества свободных граждан», возглавляемый скандальным сторонником Драгана Джиласа, актером Сергеем Трифуновичем, и входящего в «Союз за Сербию».

Подозреваемая задержана на срок до 48 часов, после чего будет доставлена к компетентному прокурору, пишет Informer.