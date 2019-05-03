Майданщики нарисовали красные линии для Зеленского

03.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому рано или поздно придётся определяться с внешнеполитическим курсом страны.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил бывший полевой командир оранжевого Майдана и экс-депутат ВР Тарас Стецькив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вам не кажется Зеленский человеком, который и вашим и нашим? Потому что во внутренней политике он всё балуется, он вроде и тут скажет, и тут скажет, и по-украински поприветствовал, и по-русски, и с Епифанием, и с Онуфрием, короче, всех обнимет, кого только можно обнять, это не проходит в мировоззренческих вещах?» – спросил ведущий Остап Дроздов.

«И не пройдёт, и он так долго не сможет петлять. Или его этот парламент припрёт, или его припрёт общество, или новоизбранный парламент, он будет вынужден занять позицию и тогда потеряет часть своих сторонников. Если он займёт проукраинскую позицию в сторону Европы и НАТО, он потеряет там, если он, не дай Бог, двинется туда [в сторону России], общество не позволит. Но я абсолютно уверен, что общество после «революции достоинства» и войны на Востоке не позволит ему зайти за эти красные линии, просто в обществе будет серьёзный конфликт», – заявил Стецькив.