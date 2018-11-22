Майданщики уже не знают, на кого валить вину за то, что сотворили с Украиной

23.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Депутат Верховной Рады майданщик Дмитрий Добродомов признал, что на пятом году после госпереворота Украина скатывается к уровню африканских стран вместо обещанной интеграции в Евросоюз. Однако винить в этом оратор предпочел не себя.

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«Беда в том, что в 2014 году не была проведена люстрация. Что через систему выборов, через использование огромного информационного, финансового, административного ресурса, эти люди (украинские элиты – прим. ред.) снова оказались у власти, и хотят дальше продолжать это делать. С какими показателями они собираются идти дальше? Потому что нас уже признали самой бедной страной Европы, а дальше, наверное, зайдём в турнирную таблицу Африки», – сказал Добродомов в эфире ТВ.

«В 1991 году мы получили страну с шестой экономикой в Европе. Сегодня мы признаны самой бедной страной в Европе, и это – факт. С самыми низкими зарплатами, самыми низкими пенсиями. Это – результат деятельности за 27 лет системы людей, который просто менялись местами», – резюмировал нардеп.