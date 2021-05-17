«Майор белорусского КГБ» накрыл американских шпионов прямо «в эфире» Вована и Лексуса

17.05.2021, Москва, Елена Острякова

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) жестко разыграли руководство «Национального фонда в поддержку демократии» (NED) – организации, которая официально финансируется Конгрессом США и, как считается, связана с ЦРУ.

Пранкеры позвонили в NED от имени самопровозгашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской и ее советника Франака Вячорки.

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Американцы рассказали самозванке, как поддерживают беглую белорусскую оппозицию, бизнес организации, профсоюзы и СМИ Белоруссии при помощи грантов. Некоторые программы существуют еще с 90-х годов прошлого века. Они занимались, помимо прочего, продвижением белорусского языка и «правильной» истории.

Старший специалист программ NED в Восточной Европе Нина Огнянова с гордостью заявила, что считает заслугой фонда организацию Беломайдана в августе прошлого года.

«И мы верим, и мы видели это, что люди, которые проходили тренинги в этих центрах, кто был в контакте с ними, кто обучался и был вовлечен, сейчас подняли знамя и стали организовывать общество, стали вовлекать и вдохновлять людей на публичное участие. Мы верим, что долгое время, потраченное на укрепление доверительных отношений, определенно привело к событиям прошлого лета. Мы не верим, что такое вдохновенное и воодушевленное движение появилось из ниоткуда. Мы, конечно, скромные, но внесли значительный вклад в усиление гражданский активистов, чтобы они сделали важную работу», – сказала Огнянова.

«Вячорка» высказал желание координировать свою работу с российскими оппозиционерами и посетовал на то, что NED запрещен в России. Его американские собеседники дружно рассмеялись.

«Это неважно. Вы знаете, у нас нет офисов, как у «Фридом хаус» или NDI, или IRI. Так что у них не получится нас вышвырнуть. Мы поддерживаем много групп и активных программ по всей стране. И много этих групп имеют партнеров в изгнании. Мы очень активны и можем быть полезны в этом направлении», – заявил президент NED Карл Гершман.

Он пообещал, помогать оппозиционерам России и Белоруссии помочь «комбинировать протесты», чтобы «надавить на оба режима». При этом посоветовал делиться друг с другом информацией о том, как власти обеих стран пытаются противодействовать подрывным группам.

«Сейчас у новой администрации в Вашингтоне есть огромная готовность помочь. Я думаю, сейчас замечательные люди в новой администрации. Мы, конечно, очень-очень ждем, но сейчас предстоят тяжелые испытания в России», – сказал Гершман. Позже он добавил, что посол США в Белоруссии, которая сейчас базируется в Вильнюсе», «предана курсу» белорусской оппозиции.

Сотрудники NED проявили живой интерес к предстоящим российско-белорусским военным учениям.

«Мы не знаем, какая стратегия у Путина. Никто реально не знает. Но мы обеспокоены, что могут быть российские войска в Беларуси. Это очень сильно беспокоит нас помимо текущих проблем, с которыми мы сталкиваемся», – сказал Гершман.

А вице-президент по политическим вопросам и стратегии NED Барбара Хейг прямо предложила белорусским оппозиционерам организовать шпионскую слежку за российскими военными.

«Есть ли у вас подобные способы отслеживания чиновников, и я думаю, в этом будет основная проблема для присутствия российских войск. Посмотрите на дислокацию российской армии в стране, и как она меняется со временем, и должны ли мы будем поднять этот вопрос с нашими главами ячеек, которые работают по группе Вагнера и другим, которые отслеживают то, что делают официальные и неофициальные войска», – сказала Хейг.

По ее словам аналогичную работу уже ведут патронируемые фондом группы в России, где NED «пустил корни в провинциях, областях за пределами Москвы очень глубоко и широко».

«Русские группы хорошо осведомлены об усилиях властей по внедрению, мониторингу, безопасность – это серьезный вопрос. Мы создали чувствительные группы по одной и другой чувствительной ситуации по безопасности, потому что становится гораздо сложнее работать», – сказала Хег.

Фирменный апофеоз абсурда, которым традиционно завершаются все пранки Вована и Лексуса, неотвратимо приближался. Началось с того, что «Тихановская» со слезами в голосе принялась выпрашивать деньги, поскольку «рабочие не хотят протестовать без денег».

Общественники-црушники выслушали это нытье абсолютно спокойно (видать, не в первый раз) и принялись утешать «Тихановскую», обещая поддержку США.

Тогда пранкерам пришлось поднять градус нелепостей. «Тихановская» рассказала, что министр иностранных дел Швеции весьма нелестно отозвалась о ее гардеробе.

«Я одета бедно и выгляжу дерьмово. Мне нужны Гуччи и Луи Виттон. Мне не в чем идти на встречу с Блинкеном (госсекретарь США – ред.)», – причитала «лидер белорусской нации».

Сотрудники NED слегка смутились и сказали, что на одежду деньги вряд ли выделят, но в целом по финансовым вопросам Тихановская может позвонить отдельно.

Пранкерам пришлось выводить балаган на максимум. В эфир видеоконференции неожиданно ворвался президент Белоруссии Александр Лукашенко. Американцам дали послушать его короткий, но страстный монолог о том, как он «поотворачивает головы» оппозиции и уложит ее с 10 выстрелов.

Сотрудники NED начали что-то подозревать. Лукашенко они не узнали, но на всякий случай предложили прервать сеанс связи. Но было уже поздно. Пранкеры поставили мощную точку на понятном американским шпионам языке.

«Это майор КГБ Беларуси. Как вы понимаете, мы слышали все, что вы сказали», – заговорил мужской голос.

Пока он зачитывал известную всем по американским фильмам формулировку «Вы имеете право хранить молчание…», сотрудники NED спешно отключались от связи.