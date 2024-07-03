Майор ВСУ в отставке: Будем воевать лет двести – как Афганистан

Банковая готовит общественное мнение для внедрения риторики времён Минских соглашений, когда Владимир Зеленский говорил, что «надо перестать стрелять».

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный батальона майданщиков «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фактически можно сказать, что Банковая будет делать ставку на гражданское население, гражданское ядро , которое нужно активировать, чтобы оно говорило – всё, надо хоть какой-то мир и так далее. А если военные что-то будут говорить, то бывшим скажут – «почему не в ВСУ?», а тех, кто сейчас, будут дискредитировать», – возмущался Береза.

Лапин согласился, что «тенденция нехорошая».

«Оставить нашим детям, нашим внукам эту войну в наследство мы можем? Да, конечно, можем. Потому что любая договорённость с русняками посередине как раз приведёт к передаче в наследство нашим детям и внукам этой войны. Тогда мы будем, как Израиль, воевать 40 лет, или как Афганистан – 200 лет будем воевать.

Если хотите такую перспективу для Украины, тогда давайте говорить, что «надо сойтись где-то посередине». Будем цитировать классика: «сойтись посередине», «просто перестать стрелять», «я уже в голове у себя войну закончил», «надо развести войска». Это же всё цитаты Зеленского!

Сегодня воспитанные в лучших традициях «зелёной» пропаганды люди, которые хотят «сойтись посередине», как раз будут это сегодня поддерживать и хайповать на этой теме, критикуя тех, кто говорит, что надо херачить русских до конца», – сокрушался в ответ нацист-ВСУшник.