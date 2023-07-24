Макаревич стал посмешищем русского «Телеграма» из-за жалоб на Израиль и евреев

Сбежавший в Израиль российский музыкант Андрей Макаревич раскритиковал приютившую его страну из-за того, что не смог получить посылку из Москвы и призвал евреев к протестам по этому поводу.

Об этом он написал в американской соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полгода я ждал из России посылку с дорогими мне вещами (ничего не подумайте – любимый костюм для путешествий, ботинки, фотоаппарат). После того как посылка оказалась в почтовой отделении с этим отделением (с привлечением жены как носителя языка), заплатил пошлину (две тысячи евро на минуточку) после чего посылка была благополучно отправлена обратно в Россию – и по дороге потерялась. Думаете, хоть пошлину вернули? Ща», – жалуется Макаревич.

Не доволен он и другими службами сервиса в Израиле. Музыкант считает, что именно из-за этого, а вовсе не из-за судебной реформы, народ должен выходить на массовые акции протеста.

«Скажите, почему у нас так чудовищно плохо работают службы, скажем так, быта? Почему любую сраную бумажку из любой конторы ты будешь ждать два месяца? Все разводят руками – ну да. у нас такой плохой сервис. Так вас это устраивает? А если нет – почему вы против этого не выходите на улицы?», – написал Макаревич.

Писатель Александр Картавых откровенно потешается над страданиями незадачливого рокера.

«Макаревич, кажись, понял, что уехал из Москвы (где лучший сервис в мире, плюс-минус) в провинциальный Израиль (где с сервисами всë, как в Сызрани в начале нулевых). И полтора года он кипел от возмущения, как чан с говном. А потом его прорвало и он врывается в актуальную еврейскую политоту, раскидывает локтями каких-то долбоебов с их реформами. Макаревич, зато они с соседями не воюют, так что терпи. За жизнь в свободной стране надо платить», – написал Картавых в своем тг-канале.

Политолог Сергей Марков считает, что Макаревич хочет вернуться в Россию.

«Андрей Макаревич собирается вернуться в Россию? Ведь его любимый костюм и ботинки и фотоаппарат уже вернулись в Россию. Так можно понять крик Макаревича в Израиле?», – интересуется он.

Журналист Марина Ахмедова списывает жалобы престарелого певца на скверный характер.

«Вот, что за люди, куда бы ни приехали, через пять минут уже скучно жить без призывов против. И всегда против, никогда за. Привычка», – написала Ахмедова.

Ее коллеге Полине Реутовой совсем не жаль Макаревича.

«Макаревича не уважают в Израиле, потому что там нет Госуслуг. Страдай дальше. Израиль, несите фигуранту бумажки не по 2 месяца, а по 2 года, минимум. А Кацу и Варламову с Галкиным вообще никаких «сраных бумажек» не давать. Никогда», – злорадствует она.

«Что, дурачье либеральное? Не понравилось быть русскими за рубежом? Оказывается нет никаких граждан мира? Ой, а вы все так в это верили. Потому что вы все очарованные инфузории-туфельки прокрастинаторы и трусы. Никому вы нахер не нужны вне России. Оказывается, у нас и сервис лучше, и жизнь спокойнее и комфортнее, чем во многих странах мира. Кто бы мог подумать, вы же 20 лет страну говном поливали. За рубежом останутся только воры-олигархи и прочие исинбаевы, но и у тех когда-то кончится украденное, а воровать и притворяться нигде, кроме России, вы все равно не умеете. Недоразумение русского народа», – присоединился к ней волонтер СВО Алексей Живов.

Пост Макаревича рассмешил не только россиян, но и белорусов, и даже украинцев.

«Израиль, не испытывай рок! Верни Макаревичу фотик», – призывает белорусский тележурналист Григорий Азаренок.

«Релокант Макаревич крошит мацу на Израиль! Так гляди пройдёт ещё пару месяцев, и гражданин Израиля Макаревич начнёт замечать и комментировать арабо-израильский конфликт! Но для таких вершин обсуждения Макаревич заранее должен приобрести третий паспорт и новую супругу со знанием местного языка. Куда бы вы предложили перебраться релоканту Макаревичу?», – пишет музыкант с Украины Тарик Незалежко.